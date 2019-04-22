Bisiklet şampiyonasından 2 gümüş madalya

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası 2.Etap Puanlı Yol Yarışmaları 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Giresun’da yapıldı.

Bisiklet Türkiye Şampiyonası 2.Etap Puanlı Yol Yarışmalarına 38 takımdan 520 sporcuyla katıldı. Şampiyonaya ilimiz sporcularından adını şampiyonluklara sıkça duyuran Funda Taşkın ile yol yarışına ilk kez katılan sporcularımız Mehmet Can Çukur, Muhammed Çakır, Raşit Kolaklıkaya, Ahmet Edebali katıldı. 17,5 km’lik kriteryum yarışında 00:29:21’lik derecesiyle ve 40 km’lik yol yarışlarında 01:27:28 ikinci olan Funda Taşkın gümüş madalyanın sahibi oldu. Derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.