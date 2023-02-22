Bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladılar! O kardeşlere hayırseverlerden sürpriz
Bitlis'te bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlayan Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşlere, hayırseverler bisiklet alarak sürpriz yaptı.
Bitlis'te bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlayan Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşlere, hayırseverler bisiklet alarak sürpriz yaptı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, İl Müdürlüğüne getirerek depremzedelere bağışladı.
Sosyal medyada haberi gören hayırseverler satın aldıkları iki bisikleti Koçyiğit kardeşlere teslim ederek yüzlerini güldürdü.
Bisiklete kavuşmanın mutluluğunu yaşayan iki kardeş, hayırseverlere teşekkür etti.
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