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Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:34:22 -
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
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