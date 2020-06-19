  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı

Diyarbakır’da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan küçük çocuğun hayalini Ramazan öğretmen gerçeğe dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:30:41 -
Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı

Diyarbakır’da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan küçük çocuğun hayalini Ramazan öğretmen gerçeğe dönüştürdü.


Diyarbakır’da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan 11 yaşındaki Özcan K.’nin hayalini duyan Ramazan Mervan Kurt, küçük çocuğun isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Yardımseverlerin desteği ile bisikleti alan Ramazan öğretmen, Özcan’ın evinin yolunu tuttu. Özcan uyurken bisikleti baş ucuna bırakan Ramazan öğretmen, çocuğa rüya gibi bir sürpriz gerçekleştirdi.


Uykudan uyandığında bisikleti karşısında gören Özcan K., gözlerine inanamadı. Hemen bisiklete koşan küçük çocuk bisiklete dokunarak "İnanamıyorum" diye tepki gösterdi.


Ramazan Mervan Kurt, bu anları sosyal medya hesabından “Çocuk, dünyanın en güzel sahnesidir ve izledikçe duymadığın, doyamayacağın en sahici sahnesidir" notuyla paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı