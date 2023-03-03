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Ekonomi Biruni Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Ekonomi

Biruni Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:14:00 -
Biruni Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son Başvuru Tarihi : 17.03.2023

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

*Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

*Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

*Özgeçmiş (YÖK Formatında)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

*Fotoğraf (2 Adet)

*Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

*Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

*KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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