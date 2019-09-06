Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa etmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, Ali Babacan’ın partisinde yer alacağı söylenen isimler arasında eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir de var. Peki Birol Aydemirkimdir, nereli ve kaç yaşında? Birol Aydemir hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Birol Aydemir biyografisi.

Birol Aydemir kimdir?

1966 yılında Erzincan’da doğan Aydemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware’de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı. 1987’de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009’da Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.