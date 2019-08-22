Birlikte tüketilmemesi gereken besinler
Birlikte tükettiğiniz gıdalar, birbirlerinin besin değerini öldürüyor mu? Hangi besinler bir arada tüketilir? Hangi besinler bir arada tüketilmez? Besin değerleri kaybedilir mi?22 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
Birçok besini bir araya getirerek yemekler ya da aparatifler yapıyoruz. Fakat bu karışımların doğru şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde hiçbir besin değerini vücudumuza aktif şekilde alamayız.
Her sağlıklı besin ve vitaminler, vücutta bir arada iyi çalışmazlar. Hatta bazen birbirlerinin emilimini engelleyebilirler. Bu sorunu en aza indirgemek için 5'den fazla farklı besini bir arada yememeye dikkat edin. Daha fazla gıda çeşidini karıştırdığınızda birbirlerini etkilemeleri olasıdır.
Demir
Demir, bağışıklık sistemini güçlendiren, daha fazla enerji veren mikro besin maddesidir. Kırmızı et, yulaf ve bezelyede bolca bulunur.
Demir içeren besinleri kırmızı biber, turunçgiller ve lahana türleriyle tükettiğinizde etkisini artırabilirsiniz. Fakat başka sebzelerle karıştırmamanız gerekir. Böylelikle bu mineralin emilimini azaltmamış olursunuz.
Kalsiyum
Süt ve süt ürünlerinde bolca bulunan kalsiyum, kemik ve diş sağlığını doğrudan etkiler. Bu etkileri kaybettirmemek için;
- Çinko içeren besinler
- Beyaz ekmek gibi pişmiş ürünlerde
- Yüksek şeker içeren gıdalarla
- Endüstriyel üretilmiş, işlenmiş gıdalarla tüketilmemesi gerekir.
Çinko
Genel olarak kuruyemişlerde fazlasıyla bulunur. Kabak çekirdeği, ceviz, çam fıstığı, buğday ve fasulyede fazlasıyla vardır. Etkisini kaybetmemek için, süt ve süt ürünleriyle karıştırılmaması gerekir.
Ayrıca çay,kahve, çikolata ve lif bakımından zengin gıdalar gibi fenolik bileşiklere sahip ürünlerden de kaçınmak gerekir.
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