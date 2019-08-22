Birlikte tüketilmemesi gereken besinler

Birçok besini bir araya getirerek yemekler ya da aparatifler yapıyoruz. Fakat bu karışımların doğru şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde hiçbir besin değerini vücudumuza aktif şekilde alamayız.

Her sağlıklı besin ve vitaminler, vücutta bir arada iyi çalışmazlar. Hatta bazen birbirlerinin emilimini engelleyebilirler. Bu sorunu en aza indirgemek için 5'den fazla farklı besini bir arada yememeye dikkat edin. Daha fazla gıda çeşidini karıştırdığınızda birbirlerini etkilemeleri olasıdır.

Demir

Demir, bağışıklık sistemini güçlendiren, daha fazla enerji veren mikro besin maddesidir. Kırmızı et, yulaf ve bezelyede bolca bulunur.

Demir içeren besinleri kırmızı biber, turunçgiller ve lahana türleriyle tükettiğinizde etkisini artırabilirsiniz. Fakat başka sebzelerle karıştırmamanız gerekir. Böylelikle bu mineralin emilimini azaltmamış olursunuz.

Kalsiyum

Süt ve süt ürünlerinde bolca bulunan kalsiyum, kemik ve diş sağlığını doğrudan etkiler. Bu etkileri kaybettirmemek için;

Çinko içeren besinler

Beyaz ekmek gibi pişmiş ürünlerde

Yüksek şeker içeren gıdalarla

Endüstriyel üretilmiş, işlenmiş gıdalarla tüketilmemesi gerekir.

Çinko

Genel olarak kuruyemişlerde fazlasıyla bulunur. Kabak çekirdeği, ceviz, çam fıstığı, buğday ve fasulyede fazlasıyla vardır. Etkisini kaybetmemek için, süt ve süt ürünleriyle karıştırılmaması gerekir.

Ayrıca çay,kahve, çikolata ve lif bakımından zengin gıdalar gibi fenolik bileşiklere sahip ürünlerden de kaçınmak gerekir.