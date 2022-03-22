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Dünya Birleşmiş Milletler'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Dünya

Birleşmiş Milletler'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres "Savaşı durdurma ve barışa şans verme zamanı. Bu korkunç saçma savaş son bulmalı" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 17:36:00 -
Birleşmiş Milletler'den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "kazanılamayacağını" belirterek "Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri korkunç acı ve yıkım yaşandığını, sivillere "sistematik bombardımanlarla terör saçıldığını" söyledi.

"Mariupol düşse bile Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev ele geçirilemez." diyen Guterres, "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçilmesi gerekecek. Bu kaçınılmaz ama tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Kaç bomba düşmeli?" ifadesini kullandı.

Savaşı sürdürmenin ahlaki olarak kabul edilemeyeceğine, siyasi olarak savunulamayacağına ve askeri anlamda "saçmalık" olduğuna dikkati çeken Guterres "Savaşı durdurma ve barışa bir şans verme zamanı. Bu korkunç, saçma savaş son bulmalı." dedi.

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