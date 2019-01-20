Birleşmiş Milletler üssüne saldırı! Çok sayıda ölü var Afrika ülkesi Mali'de bulunan Birleşmiş Milletleri üssüne saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 8 BM askeri öldürüldü.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) üssünü basan saldırganlar en az 8 BM askeri öldürdü. Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) üssüne baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında saldırganlar en az 8 BM askerini öldürdü. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmış değil.

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