Birleşmiş Milletler üssüne saldırı! Çok sayıda ölü var
Afrika ülkesi Mali'de bulunan Birleşmiş Milletleri üssüne saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 8 BM askeri öldürüldü.20 Ocak 2019 Pazar 15:55
Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) üssünü basan saldırganlar en az 8 BM askeri öldürdü.
Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) üssüne baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında saldırganlar en az 8 BM askerini öldürdü.
Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmış değil.
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