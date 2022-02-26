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Dünya Birleşmiş Milletler duyurdu... İşte uluslararası sınırları geçen Ukraynalı sivillerin sayısı
Dünya

Birleşmiş Milletler duyurdu... İşte uluslararası sınırları geçen Ukraynalı sivillerin sayısı

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini ve 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 17:12:00 -
Birleşmiş Milletler duyurdu... İşte uluslararası sınırları geçen Ukraynalı sivillerin sayısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sözcü Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor" ifadelerini kullandı.

Sivillerin güvenlik arayışıyla kaçmayı sürdürdüğünü, kesin sayılar teyit edilemese de Ukrayna içinde önemli ölçekte yerinden edilmelerin olduğunu vurgulayan Mantoo, şunları kaydetti:

"100 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmiş olabileceğine ve yaklaşık 116 bin kişinin de uluslararası sınırları geçtiğine inanıyoruz. Çok fazla insan sınırı geçmeyi bekliyor. Moldova ve Polonya sınırında uzun kuyruklar rapor edildi ve insanlar sınırları geçmeye devam ediyor."

Mantoo, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısını tekrarladı.

"Ukrayna'da varız ve kalmaya devam edeceğiz"

BMMYK'nin Ukrayna'daki varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Mantoo, "Ukrayna'da varız. BMMYK, Ukrayna'daki yetkililer ve diğer ortaklarla birlikte çalışarak duruma ilişkin değerlendirmeler yapıyor ve eylem planı hazırlıyor. Gerekli ve mümkün olan her yerde insani yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Mantoo, isim vermeden taraflara insani yardım çabalarının güvenliği ve erişiminin garanti altına alınması çağrısı yaparak, "Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde yardım malzemeleri stoklarını önceden konumlandırdık ve (bu ülkede) kalmaya ve (yardım malzemelerini) teslim etmeye hazırız." diye konuştu.

 

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