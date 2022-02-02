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Gündem Birleşmiş Milletler de bu suça ortak
Gündem

Birleşmiş Milletler de bu suça ortak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Edirne'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak ölmesine ilişkin, “Bu vahşete, bu canavarlığa sebep olanlar ve buna sessiz kalan Batı da Birleşmiş Milletler de bu suça ortak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:36:00 -
Birleşmiş Milletler de bu suça ortak

 Yeniakit  Ankara 

Edirne'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak ölmesine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar…Bu vahşete, bu canavarlığa sebep olanlar ve buna sessiz kalan Batı da Birleşmiş Milletler de bu suça ortak” dedi.

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