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Dünya Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım: 500 milyon sterlinlik rekor paket!
Dünya

Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım: 500 milyon sterlinlik rekor paket!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 16:32:00 - 2024-04-23 16:34:02
Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım: 500 milyon sterlinlik rekor paket!

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, 23 Nisan 2024 tarihinde Polonya'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük askeri yardım paketini açıklayacak.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, 23 Nisan 2024 tarihinde Polonya'ya yapacağı ziyaret sırasında Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük askeri yardım paketini açıklayacak. Yardım paketi içinde uzun menzilli Storm Shadow füzeler, mühimmat ve zırhlı araçlar yer alıyor.

Birleşik Krallık hükûmetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya, tüm Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını riske atarak barbar işgalini sürdürürken Ukrayna varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Bugün açıklanan 500 milyon pound tutarındaki ek fon, bu mali yılda Ukrayna'ya Birleşik Krallık'tan yapılan 3 milyar pound tutarındaki askeri yardıma ulaşıyor; bütçe acil olarak ihtiyaç duyulan mühimmat, hava savunma, insansız hava araçları ve mühendislik desteğinin hızlı bir şekilde sağlanması için kullanılacak."

BİRLEŞİK KRALLIK'TAN UKRAYNA'YA REKOR YARDIM

Sunak, 500 milyon pound değerinde ek askeri fon ve Birleşik Krallık tarihinde şimdiye kadarki en büyük hayati ekipman teslimatı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya askeri destekte büyük bir artış olacağını açıklayacak. Sunak, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşecek. Liderler Varşova'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'ya verilen destek konusunda temaslarda bulunacak. Sunak daha sonra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmek üzere Berlin'e gidecek.

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