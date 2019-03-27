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Birleşik Krallık'tan Türkiye açıklaması! "Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek"

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:28
Birleşik Krallık'tan Türkiye açıklaması! "Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek"

 ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi.

"Bursa'nın potansiyeli çok büyük"

Bursa'nın iş potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Janvrin, "Bursa çok önemli bir iş merkezi, potansiyeli de büyük. Sadece, İstanbul ve Ankara'ya odaklanmak yerine Bursa gibi şehirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum" dedi. 

"Türkiye ile ilişkiler devam edecek"

Robin Janvrin, beraberindeki havacılık, savunma ve yüksek teknoloji gibi alanlarda faaliyet sürdüren 12 şirketle, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarının vurguladı. Brexit kararının ne olursa olsun Türkiye ile ticari ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:28
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin
  5. Birleşik Krallık
  6. Türkiye
  7. Türkiye-İngiltere ilişkileri
  8. açıklama

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