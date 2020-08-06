Birleşik Arap Emirlikleri'nde korkunç yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesindeki bir çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ajman bölgesinde bulunan büyük bir çarşıda yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı.
Bölgeye ekipler sevk edildi
BAE'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda büyük yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Birçok dükkanda büyük hasar oluştu
Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi. Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.