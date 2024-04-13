Birisi geçen yıl kolonya içmekten fenalaşmıştı! Sakarya’da bir evde 2 kişi ölü bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Aynı evde 2 Nisan 2023’te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.