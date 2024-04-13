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Yerel Birisi geçen yıl kolonya içmekten fenalaşmıştı! Sakarya’da bir evde 2 kişi ölü bulundu
Yerel

Birisi geçen yıl kolonya içmekten fenalaşmıştı! Sakarya’da bir evde 2 kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:35:00 -
Birisi geçen yıl kolonya içmekten fenalaşmıştı! Sakarya’da bir evde 2 kişi ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Aynı evde 2 Nisan 2023’te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

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