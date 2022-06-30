Birilerini bir kez daha rezil ettiğiniz için teşekkürler çocuklar! LGS’de 12 İmam Hatip'li şampiyon!

YENİ AKİT / ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye’nin 48 ilinden 193 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı ve sınav birincisi oldu. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü ise 400-500 puan aralığında yer aldı.

9 şehirden 12 şampiyon

İmam Hatip ortaokulu öğrencileri de sınavlarda başarı göstererek, önemli derecelere girmeyi başardı. 9 farklı şehirden 12 öğrenci, 500 tam puanla LGS şampiyonları arasına ismini yazdırdı. İstanbul’dan Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO öğrencisi Emirhan Aksoy, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İHL öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş ve Ümraniye Şehit Erol Olçok Anadolu İHL öğrencisi Tuğba Gedik dereceye girmeyi başardı.

Bir okul, iki birinci

Başarılar sadece İstanbul’la veya büyük şehirlerle de sınırlı değil. Anadolu’nun dört bir yanındaki şehirlerden başarı haberleri hem öğrencileri hem aileleri hem de eğitimcileri mutlu etti. Kayseri Melikgazi Şehit Cennet Yiğit İHO’dan Harun Harman, Sivas Zeki Hayran Hafız İHO’dan Reyyan Duman, Karabük Mevlana İHO’dan Şeyma Nur Coştu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL’den Bilal Bostan birinciler arasında yer aldı. Soma Yunus Emre İHO’dan Ece Naz Akkaya, Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İHL’den Aslınur Karabulut, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İHL’den Ahmet Ege Günindi ve Ömer Faruk Uğurlu ile Kastamonu Abana İHO’dan Önder Cihan da başarılı oldu.

Hem hafız hem Türkiye birincisi

Başarılı öğrenciler arasında yer alan Sivas Zeki Hayran Hafız İHO öğrencisi Reyyan Duman’ın hem hafızlığını tamamlaması hem de şampiyon olması sevincini katladı. “Böyle bir başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum hem hafız hem de Türkiye birincisi olmak çok güzel bir şey” diyen Reyyan, hiç özel ders almadığını ve dershaneye gitmediğini söyledi.

Okulun kendi imkanlarıyla ve il milli eğitim müdürlüğünün projesiyle sınava hazırlandığını, birçok deneme sınavına girdiğini ve kamplara katıldığını aktaran Reyyan, “Hafızlık yaparken uzun süre dersin başında oturuyordum. Bunu LGS’ye hazırlanırken de uyguladım. Tabi ki bana çok katkısı oldu. Üniversite döneminde de mühendislik okumak istiyorum” diye konuştu.