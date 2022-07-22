Birileri yine kuduracak! YKS'de imam hatip başarısı: İlk 100'de 57 derece!

Geçtiğimiz yıllarda YKS başarılarında önemli mesafeler kaydeden Anadolu imam hatip liseleri YKS 2022’de başarısını daha da ileriye taşıdı. Türkiye’nin dört bir yanındaki okullardan gençler, sınavda ilk 100, ilk 1000, ilk 10 bin ve ilk 100 binde önemli dereceler elde etti.

İmam hatip liseleri ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436 derece yaptı

Anadolu imam hatip liseleri, ilk yüzde 57, ilk binde ise 436 derece elde etti. Dil puanı Türkiye birincisi ise Arapça dalında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Esad Özgüner oldu.

3 yılda hızlı artış

Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler YKS'de ilk 100’de 57 derece aldı. Okullar ilk 1000'de 436 dereceyle temsil edilirken, öğrenciler ilk 5 binde bin 899 derece, ilk 10 binde 3 bin 567 derece, ilk 20 binde 6 bin 997 derece yaptı. İlk 50 binde 17 bin 672, ilk 100 binde ise 37 bin 887 derece çıktı.

İlk 100'de 2020 yılında 27, 2021 yılında ise 42 öğrenci bulunuyordu. İlk 1000'de ise 2020 yılında 279, 2021 yılında 387 derece yer almıştı. Başarı grafiğindeki yüksek oranlardaki artışlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. 2 yıl içinde ilk 100'deki derece sayısı 27’den 57'ye çıkarak yüzde 100'ün üzerinde artmış oldu.

Başarı tüm şehirlerden geldi

Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu gençlerin üniversite sınavındaki başarısı bazı marka okullarla veya belli şehirlerle de sınırlı değil. İstanbul'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi okullar ipi göğüslerken, Türkiye genelindeki okullarda eğitim gören öğrenciler de çok iyi dereceler yaptı. Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de aralarında bulunduğu okullar başarılı öğrencileriyle ön plana çıktı.

İlk 100'de kimler var?

İlk 100 arasında hem köklü okullardan hem de yeni açılan okulların öğrencilerinden dereceler bulunuyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sayısalda Elif Sude Yaşar 28'inci, eşit ağırlıkta Yusuf Karacan 15'inci, Yusuf Manav 26'ıncı, Sude Akçam 54'üncü, sözelde Yusuf Karacan 14'üncü Muhammet Kavas 24'üncü, İsmail Furkan Kalkık 66'ncı, yabancı dilden Zeynep Neval yaprak 29'uncu oldu.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sözelde Ahmet Osman Sofu 4'üncü, Semih Başalan 87'nci, yabancı dilde İsmail Çiftçi 7'nci oldu.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sayısalda Muhammed Berkay Alaca 29'uncu, eşit ağırlıkta Berk Erişdi 11'inci sözelde Furkan Emre Karabulut 18'inci, Muhammed Sümame Balcı 23'üncü yabancı dilde Yusuf Esad Özgüner 1'inci, Mustafa Çalışkan 18'inci sırada yer aldı.

Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Aysel Rumeysa Arısoy Sözelde 83'üncü, Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Z. Neris Yılmaz eşit ağırlıkta 59'uncu oldu.

Kaynak: İLKHA