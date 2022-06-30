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Gündem Biri NATO'daki masayı hatırlatsın! Kapalı Maraş'ı bilmeyen Bay Kemal aklınca ders verdi
Gündem

Biri NATO'daki masayı hatırlatsın! Kapalı Maraş'ı bilmeyen Bay Kemal aklınca ders verdi

KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş'tan haberi olmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye dış politika dersi verdi. Alay konusu olan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlar "Biri NATO'daki masayı hatırlatsın!" yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 19:26:00 - 2022-06-30 19:30:50

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya şartlarını kabul ederek masadan eli güçlü ayrılan taraf oldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö görüşmeye ilişkin "Finlandiya taviz verdi, fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" açıklamasını yaptı.

Ankara'da "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri" buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin NATO'dan eli güçlü bir şekilde ayrılmasından haberi yokmuş gibi açıklamalar yaptı.

Aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye dış politika dersi veren Kılıçdaroğlu "Türkiye bölgesinde itibarlı bir ülke olmak zorundadır. Dış politika bu bağlamda çok önemlidir. Dışarıya karşı sözü dinlenen bir Türkiye olmak zorundadır. Eğer dışarıya karşı sözü dinlenen bir ülke değilse dışarıya karşı ya 'burası Türkiye bugün söylerler yarın vazgeçerler' gibi bir algıyı oluşturursanız, bu ülkenin tarihine ihanet etmiş olursunuz" dedi.

"Biri NATO'daki masayı hatırlatsın!"

"Dolarlarla milletvekili olunan" partisini idare edemeyen Kılıçdaroğlu'nun alay konusu olan sözlerine vatandaşlar "Biri NATO'daki masayı hatırlatsın!" yorumunu yaptı.

"Hangi Maraş?"

Geçmişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş hakkındaki değerlendirmesi sorulmuştu.

'Hangi Maraş?' şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu'na, KKTC'den bahsedildiğine yönelik bilgi verilmişti.

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