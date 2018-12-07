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Biri döver, biri gasp eder... İnsanlığınız batsın!

Yunanistan’ın döverek sınır dışı ettiği ve donarak ölmelerine neden olduğu mültecilerin ardından bir skandal da Danimarka’da yaşandı. AB’nin insan haklarına verdiği değerin tartışıldığı bu günlerde, Danimarka’da bir mültecinin 28 bin TL değerindeki parasına el konuldu.

07 Aralık 2018 Cuma 16:36
Biri döver, biri gasp eder... İnsanlığınız batsın!

Danimarka'da, iltica başvurusu reddedilen bir mültecinin, geri gönderme merkezinde kaldığı süreye karşılık 35 bin kronuna (28 bin 500 lira) el konuldu.

Mahkeme paraya el koydu

Herning Şehir Mahkemesi, Kaershovedgaard Geri Gönderme Merkezi'nde kalan bir kadın sığınmacının, iltica başvurusu kabul edilmeyince, masrafları karşılığında 28 bin 500 lirasına el konulmasına hükmetti.

Yasa 2016’da yürürlüğe girdi

Mahkemenin, Danimarka'da 2016'da yürürlüğe giren ve sığınmacıların ziynet eşyası ve paralarına el konulmasına olanak sağlayan yasa uyarınca bu karara vardığı belirtildi.

Mülteciler adeta cezalandırılıyor

Nazi toplama kampıyla eş değer görülen ve eski bir hapishaneden dönüştürülen Kaershovedgaard Geri Gönderme Merkezi'ndeki şartlar, insan hakları dernekleri ve siyasiler tarafından eleştiriliyor.

Mültecilere ilişkin çalışmalarda bulunan Danimarkalı sivil toplum örgütü "Welcome Denmark", merkeze ilişkin 2016'da hazırladığı raporda, şartların hapishanelerdekinden bile kötü olduğunu, mültecilerin adeta cezalandırıldığını açıklamıştı.

Yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana, 10 sığınmacının toplam 313 bin 800 kronuna (255 bin lira) el konulduğu kaydedildi.

Yunanistan kovdu, soğuktan dondu

Geçtiğimiz günlerde Yunan görevlilerin döverek sınırdışı ettiği 3 mülteci, Edirne’de donarak ölmüş bir vaziyette bulunmuştu.

Yunan, göçmenleri dövüp dövüp Türkiye’ye yolluyor

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:36
  1. Edirne
  2. Welcome Denmark
  3. Danimarka
  4. Nazi toplama kampı

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan21 dk önce
    bu amellerinin ayaklarına sıktıkları kurşun olduğunu keşke görebilselerdi
  • hasanhasan25 dk önce
    batı medeniyeti hırsızdır.
  • Kocasolak Kocasolak 33 dk önce
    Mülteci sosyal dan para dilenirse, önce elindeki varlığını harcaması, sonra sosyaldan para dilenmesi istenir.
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