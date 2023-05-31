Biri bu Z kuşağına hatırlatsın! Yırtınsanız da tepinseniz de Erdoğan 5 yıl Cumhurbaşkanı

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Bir grup Gezi sevdalısı TKP’li, İstanbul Taksim Meydanı'nda eylem düzenledi. "Dağılın" uyarısına aldırış etmeyip taşkınlık çıkartan gruba polis müdahale etti. 37'si gözaltına alındı.
TKP’li bir grup Gezi sevdalısı, sosyal medya hesabından ayaklanma çağrısı yaptı.
Ardından İstanbul Taksim Meydanı'nda buluşan vandallar, emniyet güçlerinin "dağılın" uyarısına aldırış etmeyip taşkınlık çıkarttı.
Gruba polis tarafından müdahale edildi. 37 TKP'li gözaltına alındı.
TKP'nin sosyal medya hesabından olayların ardından yeni bir mesaj daha paylaşıldı. Mesajda, "10 yıl önce gerici AKP iktidarına karşı milyonların sokağa döküldüğü onurlu direnişimizin başladığı yerde bir aradayız. Hukuksuz gözaltıların derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.