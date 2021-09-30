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Medya Biri bu P!nç'e dur desin! İlahileri mizah konusu yaptılar
Medya

Biri bu P!nç'e dur desin! İlahileri mizah konusu yaptılar

Yeni sezon programının tanıtım videosunda Müslümanları "terörist" gibi göstermeye çalışan Oğuzhan Uğur, ilk programında ilahileri mizah malzemesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 21:43:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, Youtube kanalında yayınladığı programın yeni sezon tanıtım videosunda, Taliban üyelerini temsilen bir sahne çekerek Müslümanları "terörist" gibi göstermeye çalışmıştı.

İlahileri mizah malzemesi yaptı!

Söz konusu tanıtım videosu ile kamuoyunun tepkilerini üzerine çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Oğuzhan Uğur, Youtube kanalında yayınladığı yeni sezonun ilk programında bu kez de ilahileri mizah malzemesi yaptı.

Uğur'un programına konuk olan sosyal medya soytarısı "nalet bebe" lakaplı Ömer Başdoğan, ilahileri sevdiğini söyledi. Oğuzhan Uğur, Başdoğan'dan bir ilahi okumasını istedi. Stüdyodakiler ilahiyi alkış tutarak dinledi. Küfürlerin havada uçuştuğu ilahi okuma sahnesi tepkileri de beraberinde getirdi.

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