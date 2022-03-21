Biri 4, diğeri 7 aylık: Peş peşe, uykuda gelen bebek ölümleri!

İstanbul’da, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Can çiftinin 4 ay önce doğan kız çocukları Kayra, gece saatlerinde annesiyle birlikte uykuya daldı. Ertesi gün 07.00 sıralarında tekrardan uyanan Kayra, annesinin emzirmesi sonrasında yeniden uyudu. Öğle saatlerinde çocuğunu bir türlü uyandırmayan annesi, nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Annesi Sinir Krizi Geçirdi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Kayra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin öldüğünü duyan annenin sinir krizleri geçirerek bayıldığı öğrenildi. Komşuları ise o esnada işyerinde olan Kayra’nın babasına telefonla durumu haber verdi. Acı haberi aldıktan sonra koşarak eve gelen babası ise gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi.

Nefessiz kalmış

Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve minik Kayra’nın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin nefessiz kalması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu’nda incelenmesi için cenaze aracı çağırıldı. Olay yerine gelen cenaze aracındaki minik tabutu alan amcası evde yeğeninin cansız bedenini içerisine koydu.

Minik Tabutu Yürekleri Dağladı

Amcasının minik tabutu kucaklayarak cenaze aracına koyması yürekleri dağladı. Cumhuriyet savcısı tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgunda incelenen minik Kayra’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bir Acı Haber de Aksaray’dan Geldi

Aksaray’ın Tosun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş, 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.