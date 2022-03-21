Biri 4, diğeri 7 aylık: Peş peşe, uykuda gelen bebek ölümleri!
Şişli’de evde annesiyle birlikte yatakta uyuya kalan 4 aylık Kayra bebek nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Minik bebeğin ölüm aileyi mahvetti. Kayranın annesi sinir krizi geçirirken babası adeta yıkıldı. Amcasının yeğeni Kayra’nın tabutunu taşıması yürekleri dağladı. Bir acı haber de Aksaray'dan geldi. osun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş, 7 aylık Umut bebek yatağında ölü bulundu
İstanbul’da, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Can çiftinin 4 ay önce doğan kız çocukları Kayra, gece saatlerinde annesiyle birlikte uykuya daldı. Ertesi gün 07.00 sıralarında tekrardan uyanan Kayra, annesinin emzirmesi sonrasında yeniden uyudu. Öğle saatlerinde çocuğunu bir türlü uyandırmayan annesi, nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Annesi Sinir Krizi Geçirdi
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Kayra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin öldüğünü duyan annenin sinir krizleri geçirerek bayıldığı öğrenildi. Komşuları ise o esnada işyerinde olan Kayra’nın babasına telefonla durumu haber verdi. Acı haberi aldıktan sonra koşarak eve gelen babası ise gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi.
Nefessiz kalmış
Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve minik Kayra’nın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin nefessiz kalması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu’nda incelenmesi için cenaze aracı çağırıldı. Olay yerine gelen cenaze aracındaki minik tabutu alan amcası evde yeğeninin cansız bedenini içerisine koydu.
Minik Tabutu Yürekleri Dağladı
Amcasının minik tabutu kucaklayarak cenaze aracına koyması yürekleri dağladı. Cumhuriyet savcısı tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgunda incelenen minik Kayra’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Bir Acı Haber de Aksaray’dan Geldi
Aksaray’ın Tosun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş, 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.