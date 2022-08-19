Bireysel silahlanma suç ve şiddet olaylarını artırıyor!

Türkiye’de son zamanlarda hırsızlık, kavga, intihar, suikast gibi suç olaylarının çoğalması toplumda yaşanan buhranı arttırırken yaşanan bu olaylar vatandaşların korku ve endişe duymasına sebep oluyor.

Gaziantep’te son 2 ayda düzenlenen onlarca operasyonda birçok ruhsatsız silah ve suç aleti ele geçirilirken meydana gelen silahlı kavgalarda ise 11 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı.

Toplumda çoğalan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Hüseyin Kurşun, artan şiddet ve silahlı kavga olaylarında medyanın büyük bir etkisinin olduğu, TV’lerde yayınlanan filmlerin de öldürme ve suç olaylarını arttırdığının ifade etti.

Artan şiddet olaylarının geçim sıkıntısından da kaynaklandığını ifade eden Kurşun, yaşanan geçim sıkıntısından ötürü toplumda boşanma sayılarında da bir artışın olduğuna dikkat çekti.

"Şiddetin olduğu bir ailede yetişmiş bir çocuk şiddete eğilimlidir"

Geçim sıkıntısının yaşandığı bir evde haliyle huzursuzluğun meydana geldiğini ifade eden Kurşun, "Toplumda çoğalan şiddet olaylarının temeline indiğimizde şiddeti üreten bir takım sosyokültürel kaynaklar vardır. Bunlar kültür, aile, kitle iletişim araçları, ekonomik kriz ve sosyal etkilerdir. Şiddetin olduğu bir ailede yetişmiş bir çocuk şiddete eğilimlidir. Son zamanlarda ekonomik krizler yaşanıyor. Bu sıkıntıların olduğu yerde ister istemez tartışmalar oluyor. İnsanlar ihtiyaçlarını temin edememenin verdiği kızgınlığı ve psikolojik çöküntüyü çevrelerine yansıtıyorlar. İş bulamama veya asgari ücretle çalışan birinin geçinme derdi ister istemez insanlarda bir huzursuzluk meydana getiriyor. Evli olan bir kişi ailenin ihtiyaçlarını karşılayamadığı zaman aile içinde huzursuzluk meydana getiriyor ve bunun sonucunda şiddet olayları artıyor. Ekonomik etkilerinin olduğu son zamanlarda boşanma sayıları artmış durumdadır." dedi.

"Film ve diziler şiddeti özendirmede önemli bir etkendir"

Artan şiddet olaylarında kitle iletişim araçları ve medyanın büyük bir etkisinin olduğunu ifade eden Kurşun, izletilen film ve dizilerin suç olaylarına teşvik edip özendirdiğini belirtti.

Kurşun, "Kitle iletişim araçları ve medyada bulunan film ve diziler şiddeti özendiriyor. Medya, rol model oluşturmada önemli bir etkendir. İzletilen aksiyon filmlerinde şiddet estetize ediliyor. Filmde bir kişi rahatlıkla onlarca kişiyi öldürüyor. İzleyici de özellikle çocuklar ve gençler bu gibi filmlerden ciddi anlamda etkileniyor. Bu da haliyle toplumda suçları ciddi bir şekilde arttırıyor. Ekonomik sıkıntıyla paralel düzeyde mala yönelik suçlarda arttı. Artık insanlar evinin önündeki arabadan bile emin olamıyorlar. Sabah kalktığında arabanın çalınma ihtimali vardır. Bu gibi hırsızlık olayları gibi suç olayları da insanların silahlanmasına sebebiyet verdi. Toplumda bireysel silahlanma artmasıyla orantılı olarak son zamanlarda şiddet olayları da ciddi anlamda artmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

"Bireysel silahlanma suç ve şiddet olaylarını arttırır"

Kasten ölüme neden olma ya da öldürmeye teşebbüs olaylarının arttığını söyleyen Kurşun,

"İnsanlar çözümü şiddette arıyorlar. Bireysel silahlanma, suç ve şiddet olaylarını arttırır. Bireysel silahlanmada en önemli etken kişilerin can ve mal güvenliğinde endişe duymasıdır. Kişi silahı caydırıcı bir unsur olarak görüp taşıyor. Silahı sembolik bir değer olarak kullanıyor ama bir tartışma sırasında tetiği çekmeyeceğinin garantisi yoktur. Bir de yaşanan ekonomik kriz şiddeti daha çok körüklüyor. Bu bileşenler bir araya geldiği zaman şiddet olayları daha çok artıyor." dedi.

"Vatandaş silah kaçakçılarından rahatlıkla silah temin edebiliyor"

Ruhsatsız silah kullanımının Türkiye’de yaygın olduğunu belirten Kurşun, "Ruhsatlı silah alınacağı zaman birçok prosedür vardır. Emniyette silah ruhsat bölümünden birtakım evrak istenecek, belli bir harç yatırmanız gerekiyor, heyet psikolojik raporu alınması gerekiyor. Birey bunlarla uğraşmak yerine silah kaçakçılarından rahatlıkla silah temin edebiliyor. Ya da kurusıkı tabancayı normale çevirebiliyor. Yasa dışı ve ruhsatsız silah taşıma Türkiye’de çok kolay bir hal almış durumdadır." şeklinde konuştu. (İLKHA)