Birevim Elazığ İl Özel İdare, Avrupa'da başarı istiyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Birevim Elazığ İl Özel İdare, bu kulvarda başarı hedefliyor.

Başantrenör Olcay Orak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için çalışmalara 7 hafta önce başladıklarını, hazırlık turnuvalarında oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve ekibe katılacak yabancı basketbolcularla birlikte takımın kimyasının oturacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligin zorlu geçeceğini ifade eden Orak, "Her kulüp ciddi anlamda iyi takım kurdu. Her maç çok önemli. Özellikle yerli oyuncularımızın üzerine çok iş düşüyor. Takıma katılacak yabancı oyuncularımızla lige iyi bir şekilde başlayacağımıza inanıyorum." dedi.





- "Final grubuna kadar gitmeyi hedefliyoruz"





Bu sezon rotasyon ağırlıklı bir görünüm çizeceklerine dikkati çeken Orak, şöyle konuştu.

"Ocak ayından itibaren FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar yerli oyuncu sayısını arttırdık. 11 kişilik bir rotasyonumuz var. Oyuncularımız çok çalışıyor. Bu senenin zorluğunun farkındalar. Biz Elazığ'da çok zor maç kaybeden bir takımız. Aynısını Avrupa'ya yansıtmayı düşünüyoruz. Avrupa'daki ilk senemizde elimizden geldiğince mücadele verip, gidebildiğimiz seviyeye kadar çıkmaya çalışacağız. Gruptan çıkmak yeterli değil bizim için. Eşleşmelerde doğru seçenekler yakalarsak, final grubuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Oynayacağımız her organizasyonda başarılı olmak istiyoruz."





- Demirkol: "Avrupa'da da ses getirmek istiyoruz"





Takım kaptanı Nihan Demirkol, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Bu sezon mücadele edecekleri FIBA Avrupa Kupası'nda başarılı olmak için kenetlendiklerini vurgulayan Nihan, "Elazığ'ın Avrupa'daki ilk senesi. Doğu Anadolu'da ilk defa bir takım Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu yüzden Avrupa'nın anlamı bizim için daha büyük. Avrupa'da da ses getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Naile İvegin Çırak da kamp sürecinde birbirlerine alışmaya başladıklarını dile getirerek, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Takımın ilk kez Avrupa'da mücadele edeceğini anımsatan Naile, "Elazığ çok küçük bir yer. Doğu Anadolu'daki bir ili temsil eden takımın Avrupa'da oynayacak olması gerçekten çok güzel. İlk senemiz olmasına rağmen Avrupa'da iyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



