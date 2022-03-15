Birden içeri dalıp… Rus kanalında stüdyo buz kesti

Rusya devlet haber kanalı 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto etti.

Ovsyannikova, sunucunun arkasından bir anda kadraja girerek elinde bir poster tutarak, "Savaşı durdurun. Savaş hayır" diye bağırdı.

Editörün elinde tuttuğu yarısı İngilizce yarısı Rusça yazılmış posterde, "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Burada size yalan söylüyor" ifadeleri yer aldı. Posterin altında, "Savaşa karşı Ruslar" imzası bulunuyordu.

Ovsyannikova stüdyoya girdikten sonra sunucu daha yüksek sesle konuşmaya başladı ve reji daha önce kaydedilmiş bir görüntüye geçti.

İnsan hakları grubu OVD-Info aracılığıyla eyleminden önce kaydettiği bir videoyu da yayan Ovsyannikova, 1. Kanal'da çalışarak Kremlin propagandası yaydığını ve bundan utandığını söyledi. "Hepimizi tutuklayamazlar" diyerek Rusya halkına savaş karşıtı protestolara katılma çağrısı yapan gazeteci, "Ukrayna'ya şu an bir suç işleniyor ve bunun sorumlusu Rusya" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, pazartesi akşamı yaptığı konuşmada Ovsyannikova'ya teşekkür etti.

OVD-Info, babası Ukraynalı olan Ovsyannikova'nın kısa süre sonra gözaltına alındığını belirtti. Rusya'nın yeni yürürlüğe soktuğu 'yalan haber' yasası kapsamında editör 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.