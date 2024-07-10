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Yerel Birden cama çıktı! Aşağıdakiler napacağını şaşırdı!
Yerel

Birden cama çıktı! Aşağıdakiler napacağını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 16:12:44 - 2024-07-10 16:12:44

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk birden evin penceresine çıkıp mermerde yürümeye başladı, o sırada aşağıda olan vatandaşlar panikle çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalıştı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki çocuk, evin penceresinden dışarı çıktı. Pencere kenarında adımlar atan küçük çocuğu gören vatandaşların bir kısmı çocuğu içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken bazı esnaf da pencerenin altına çarşaf açarak çocuğun düşmemesi için tedbir aldı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ailenin fark etmesi ile çocuk içeri alındı.

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