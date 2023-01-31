Birçok kişi bilmiyor! Baklava ustasından tatlı tüyolar

Baklavadan lokuma, sütlü tatlıdan katmere kadar çok çeşitli menüye sahip olan Mahizer’in deneyimli ustabaşısı, üretim sorumlusu, uzun yılların baklava ustası Gaziantepli Mehmet Emişen, eşsiz lezzetlerinin ip uçlarını, baklava yemenin inceliklerini anlattı.

Mahizer’in üretim sorumlusu, uzun yılların baklava ustası Gaziantepli Mehmet Emişen, eşsiz lezzetlerinin ip uçlarını, baklava yemenin inceliklerini anlattı. ‘’Ülkemizde neredeyse her yörenin kendine özgü tatlısı var. Bunlar arasında başı çeken baklavanın yapılışı ayrı bir özen gerektiriyor’’ diyen Emişen, baklava yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Baklava doğru şekilde nasıl yenir? sorularını yanıtladı.

‘‘HER MALZEMEYİ KENDİ YÖRESİNDEN BİZZAT ELLERİMLE SEÇEREK ALIRIM’’

MAHİZER ile Anadolu’nun zengin tatlılarını kalite ve lezzetle dünyayla buluşturmaya hazırlandıklarını belirten Mehmet Emişen, ‘’Her tatlımız için çok özel reçeteler kullanıyoruz. Toplamda 79 çeşit tatlıdan oluşan bir menümüz var. Bunun 20 çeşidi baklava. Baklava ülkemizin en kıymetli ve özel tatlılarından biridir. Biz baklava hamurunu elle açarız. Her malzemeyi kendi yöresinden bizzat ellerimle seçerek alırım. Bu konuda çok özen gösteriyoruz. Kullandığımız şeker, yağ ve fıstığın kesinlikle en iyi olanını seçiyoruz. Baklavanın bütün ince detaylarına özenle dikkat ediyoruz. Hangi marka un en iyidir? O marka un nerede yapılır? Hangi yörenin buğdayı iyi? Hangi mevsim daha iyi buğday çıkar? Hangi mevsim nişasta iyi olur? Hangi mevsimde, hangi yörenin hangi buğdayı, nişastada iyi olur? Bunların hepsini araştırıp en kaliteli ve doğal olanını kullanıyoruz. Baklavanın bir diğer önemli noktası da altın rengini yakalamaktır. Şerbet miktarını iyi ayarlamak gerekiyor. İyi baklava midede ya da boğazda yanma yapmaz. Bu hususlara dikkat etmek gerekir’’ dedi.

‘’KALİTELİ VE GÜZEL OLAN BAKLAVA AĞIZDA HEMEN DAĞILIR’’

Baklava yerken yapılan en büyük hata çatal bıçak kullanmaktır diye belirten Mehmet Usta, ‘’Baklava elle yenilir. Doğru yeme şekli, elinizle baklavayı ters çevirip damağa yerleştirmektir. Kaliteli ve güzel olan baklava ağızda hemen dağılır. Kolaylıkla yenir ve boğazı yakmaz. Baklava ağza alınmadan önce bile kokusu ve kıvamıyla kendisini belli eder. Hamurun çıtırtısından, renginin parlaklığından ve buruna yayılan fıstık kokusundan bile kaliteli baklava ayırt edilebilir.” dedi.

‘’HER HALKASI AYRI AYRI ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR’’

Mehmet Emişen, ‘’Sadece iyi bir ustaya sahip olmakla iyi baklava elde edemezsiniz. Bu bir zincir gibi düşünülmeli. Her halkası ayrı ayrı çok büyük öneme sahiptir. Kullandığınız şekerin, yağın ve fıstığın kesinlikle en iyi olanını seçmeniz gerekiyor. Çünkü zincirden tek bir halka çıkarılırsa iyi baklava elde edilemez.’’ diye belirtti.