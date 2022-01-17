Birçok ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması beklenirken, birçok ilde eğitime ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu’da 3 gündür il genelinde kar yağışı etkili oluyor. 546 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu’da 17 Ocak Pazartesi günü Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Küre ilçesinde de Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Çaybükü Yayla İlköğretim Okulu haricindeki tüm okullar ile Cide ve Daday’da taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize’de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen’de 25, Çamlıhemşin’de 24, Çayeli’nde 33, Derepazarı’nda 6, Fındıklı’da 23, Güneysu’da 13, Hemşin’de 8, İkizdere’de 29, İyidere’de 2, Kalkandere’de 18 ve Pazar’da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadeleriyle duyurdu.

Hakkari

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

Bolu

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sinop

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği duyuruldu.

Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açtığı köy yolları yeniden kapanırken, Gümüşhane Valiliği de yaptığı açıklamayla bu ilçelerin merkez ve köylerdeki okullarının tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de 17 Ocak'ta idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Van

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 17 Ocak'ta tatil edildi.

Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Samsun

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Asarcık Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.