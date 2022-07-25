Birce Akalay artık insan içine çıkamaz! Cem Küçük, ayarın kralını verdi

Oyuncu Birce Akalay’ın devlet yöneticilerini alenen tehdit ettiği mesajına dair bir-iki yorum yaptı diye kıyamet koptuğunu hatırlatan Cem Küçük, "Hiç kimse Türk milletinin aklıyla dalga geçmesin ve yalan söylemesin. Bunlar alenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinden aynı Adnan Menderes ve ailesine yapıldığı gibi ağır bir intikam alınmasını istiyorlar. Gerçek niyetleri bu" ifadelerini kullandı. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Oyuncu olduğu söylenen Birce Akalay’ın Türkiye Cumhuriyeti devlet yöneticilerini alenen tehdit ettiği mesajına dair bir-iki yorum yaptım diye kıyamet koptu. Sol camia ve özellikle de Birce Akalay’ı çok destekleyen aşırı solcu komünist çevreler işi benim aleyhime bir kampanyaya dönüştürdü. Güldüm geçtim...

Birce Akalay’ı tanımam etmem. Akalay’ın mensubu bulunduğu magazin dünyasına uzak bir insanım. Akalay tüm bu 27 Mayıs tarzı intikam isteyen sol çevrelerin ekran görüntüsünden başka bir şey değil. O yüzden Birce Akalay örneğini kullandım...

Hiç kimse Türk milletinin aklıyla dalga geçmesin ve yalan söylemesin. Bunlar alenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinden aynı Adnan Menderes ve ailesine yapıldığı gibi ağır bir intikam alınmasını istiyorlar. Gerçek niyetleri bu.

Şimdi fare gibi yurt dışına kaçmış olan TUSKON Başkanı FETÖ’cü Rızanur Meral’in o meşhur 1 Mart 2014 tarihli intikam konuşmasıyla Birce Akalay’ın açıklaması arasında küçücük bile bir fark yok. Dişe diş, kana kan istiyorlar!..

Biraz dürüst olun ey solcular, ey Marksist-Leninistler. Sizler intikam istiyorsunuz. Mert olun. Biz bu duruma Gezi kalkışmasında da hazırdık. 17-25 Aralık darbesinde de hazırdık, 7 Haziran-1 Kasım döneminde de hazırdık. 15 Temmuz darbe girişiminde de hazırdık. Görelim bakalım kim kaçıyor, kim kalıyor?

FETÖ’cüler ve sizlerin dostu Hayko Bağdat tarzı Marksist FETÖ yardakçıları fare gibi kaçmadı mı? Engin Özkoç ile aynı kafaya sahip CHP’li Aykan Erdemir fare gibi kaçmadı mı? Şimdi bana organize küfrettiren; Birce Akalay’larla, Athena Gökhan’larla, Şahan Gökbakar’larla aynı kafaya sahip Gezi kalkışmacısı Mehmet Ali Alabora ülkemizden fare gibi kaçmadı mı? Tam 8 senedir Londra’da İngiliz emperyalizmine sığınmış durumda Alabora... PKK’lılar, FETÖ’cüler, Marksistler fare gibi kaçtılar Türkiye’mizden. Bunlar da kaçacak. Biz dimdik ayakta kalacağız her zaman olduğu gibi.

Biz bu ülkenin Türk milliyetçileri ve Müslüman muhafazakârları yani Türklük gururuna ve İslam şuuruna sahip kahir ekseriyeti mücadeleye hazırız. Biz kefenimizi cebimize koymuş insanlarız. Bizler ölümden korkmayız ama sizler tavuklar gibi korkaksınız...

Hele o Marksist sanatçı takımı dünyanın en korkak insan tipleridir. Bunlara hükûmete yakın kanallardan, ATV’den, Kanal D’den, Star TV’den, TV8’den, TRT’den yüksek ücretle dizi teklifi gelsin anında hükûmet lehine dönerler. Hükûmet yalakalığı yaparlar. Böyle onlarca örnek var. Biz 17-25 sürecinde FETÖ’cülerle, 7 Haziran-1 Kasım sürecinde PKK’lılarla mücadele ettik.

Gerçek Atatürkçüler de bizim kardeşimizdir. Gerçek Atatürkçü demek Türk milliyetçisi demektir. Bunlar milliyetsiz, oysa Atatürkçüler Türk milliyetçisidir. Devletin içinde çok kritik mevkilerde gerçek Atatürkçü dostlarımız var. Bizler hep birlikte bu ülkeyi esir etmek isteyen emperyalizme karşı beraber savaşıyoruz. Sakın bu sanatçı takımını Atatürkçü falan zannetmeyin sevgili okurlarım.

Bunlar sahte Atatürkçü, Kemalist görünümlü komünistlerdir. Birce Akalay’ın ekran görüntüsü olanlar, yani emperyalizmin emir erleri, biz milliyetçiler dik durursak dağılır gider...

Türk siyasal literatüründe, “Yargılanacağını göreceğiz” demek bal gibi de o kişinin geceyarısı sıcak yatağından alınıp tutuklanması demektir. Aynı 27 Mayıs’ta Demokrat Partililere yapılanın AK Partililere, MHP’lilere, BBP’lilere, hatta Vatan Partililere bile yapılmasını istiyor Birce Akalay gibiler. Bunlar böyle intikamcı. Yargılama-margılama bunlar kaypakça laflardır. Hukukçu Rezzan Epözdemir de o gün TV yayınımızda maalesef dürüst davranmadı...

Birce Akalay bir örnekleme. Bunlar sadece Cumhurbaşkanımızın değil büyük devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli’nin de tutuklanmasını istiyorlar. Devleti yöneten konumdaki tüm yetkililerimizin tutuklanmasını istiyorlar. Tüm MHP’lilere, ülkücü kardeşlerimize aynen Marksist savcı Nurettin Soyer’in 1980’lerde yaptığı zulmün yeniden uygulanmasını istiyorlar. Hem AK Partililer hem MHP’liler hem de Sayın Metin Feyzioğlu gibi devletine sahip çıkan gerçek Atatürkçüler zulüm görsün istiyorlar. Başbuğ Alpaslan Türkeş, sözde savcı Nurettin Soyer’in Kemalist görünümlü Marksist olduğunu o mahkeme sürecinde resmen belgeleriyle ispatlamıştı. 5 sene Başbuğ Türkeş’i hapiste tuttu Marksist Soyer. İşte Birce Akalay gibiler yine bu zulüm dönemi başlasın istiyorlar. MSP’ye, yani merhum Erbakan Hocamız ve arkadaşlarına uydurma dava açan da yine bu Marksist-Leninist Nurettin Soyer’di.

"HDPKK"-CHP ittifakına Türk milleti devleti seçimlerde teslim etmeyecek. Göreceksiniz. Kararı verecek olan Türk milletidir.

Devlet yetkililerimizi alenen tehdit eden Birce Akalay hayatında bir kere bile PKK terör örgütünün şehit ettiği kahraman Mehmetçiklerimizle ilgili bir mesaj paylaşmış mı? Paylaşmamış. FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da şehit ettiği kahramanlarımızla ilgili bir küçük not paylaşmış mı? Bir kere bile paylaşmamış. Bunlar yerli ve millî değil. Çünkü Netflix’de rol kovalarken şehitlerimizi, yani Türk milletini yok saymak zorunda Birce Akalay gibiler. Emperyalizm memnun olmaz Türk şehitlerimizden bahsedilmesinden."