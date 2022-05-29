Biraz ufak atın! Siz kimi kekliyorsunuz Allah aşkına

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana, her iki tarafın da psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için yaptığı akıl sınırlarını zorlayan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü” denilerek uçuk bir rakam verildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.