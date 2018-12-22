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Bırakın ödevini kendisi yapsın

Uzmanlar ailelerin ev ödevi yardımlarını çoğu zaman fazlaca büyüttüklerini ve hatta çocuğun başarısını kendi başarıları olarak gördüklerini söyleyerek aileleri uyarıyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:06
Bırakın ödevini kendisi yapsın

Uzmanlar aileleri uyarıyor: “Okuma yazma öğrenene kadar yönergeleri okumalarına yardım edin, sonra bırakın çocuğunuz ödevini kendisi yapsın” diyorlar.

Eğer, siz de çocuğunuzun ödev sorumluluğunu almadığını düşünen bir ebeveynseniz, ya da her gün kendi kendinize “Bu kimin ödevi; benim mi, çocuğumun mu?” diye soruyorsanız, çocuğunuza ödevlerini yapması için yardımcı olmaktan ziyade, ödev sorumluluğunu kendisine ait olduğunu öğrenmesi için birtakım adımlar atmalısınız. Küçük çocuklar televizyon izlemeye ve oyun oynamaya daha fazla zaman harcayarak ödev yapmayı aksatabilirler. Bu tarz durumlarda, ödevlerin yapılacağı zamanı birlikte planlamalı ve çocuğun bu plana uymasını sağlamalısınız.

Çocuk yardım istediğinde ise elbette ev ödevlerine yardımcı olmalısınız. Fakat bu yardım, çocuğun ödevini yapmaya değil, onu yönlendirmeye yönelik olmalıdır. Anne babanın çocuğun yerine ödevleri yapması, çocuğun çalışma alışkanlığı kazanmasını ve sorumluluk duygusu geliştirmesine engel olur.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:10
  1. ödev
  2. çocuk

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