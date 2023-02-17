  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “Bırakın bu beton kafalılığı” ve “istifa” çağrıları!
Gündem

“Bırakın bu beton kafalılığı” ve “istifa” çağrıları!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Bırakın bu beton kafalılığı” ve “istifa” çağrıları!" başlıklı yazısı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 10:48:00 - 2023-02-17 10:50:34
"Bırakın bu beton kafalılığı" ve "istifa" çağrıları!

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem sonrası yaptığı açıklamalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

4. yılına girerken, deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul’da, gözle görülür hiçbir faaliyeti olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakın ne demiş: “Efendim akşamdan sabaha, ‘Biz, 1 yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? ‘Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak’ vesaire. Bırakın bu beton kafalılığı. Bu beton anlayışı!”

Dersiniz ki bu beyefendi müteahhit değil.

Babası müteahhit değil.

Dersiniz ki, bu beyefendinin tüm zenginliği betondan değil..

Dersiniz ki, beton evde değil, yeşiller içinde, yağmur altında yaşıyor.

Karın altında, hiçbir korunak edinmeden ömrünü sürüyor..

Beton, insanın bir gerçeği..

Daha sağlamı var ise, onu söyleyin..

Yok ise..

Hele hele, betonun eksikliğinden, çalınmasından, yetersizliğinden dolayı binlerle ifade edilen ölümlerin yaşandığı bir dönemde, kulaklara hoş geliyor diyerek, “Bırakın bu beton kafalılığı” da ne demek?

Ne yapılacak?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'dan deprem bölgesinde acı itiraf: Maalesef boş
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'dan deprem bölgesinde acı itiraf: Maalesef boş

Medya

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'dan deprem bölgesinde acı itiraf: Maalesef boş

7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü
7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü

Gündem

7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü

7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü
7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü

Gündem

7 kişilik Suriyeli depremzede aile yanarak öldü

Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.
Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.

Yaşam

Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.

Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.
Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.

Yaşam

Kars'ta yaşayan Şerefnaz nine, yaşlılık maaşını afet bölgesine bağışladı.

İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!
İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!

Gündem

İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!

İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!
İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!

Gündem

İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!

{relation id:1733982 slug:'depremde-agir-yara-almisti-o-sehir-tasinacak'}

{relation id:1733981 slug:'7-kisilik-suriyeli-depremzede-aile-yanarak-oldu'}

{relation id:1733980 slug:'masterchef-mehmet-yalcinkayadan-deprem-bolgesinde-aci-itiraf-maalesef-bos'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23