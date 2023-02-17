“Bırakın bu beton kafalılığı” ve “istifa” çağrıları!

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem sonrası yaptığı açıklamalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

4. yılına girerken, deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul’da, gözle görülür hiçbir faaliyeti olmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakın ne demiş: “Efendim akşamdan sabaha, ‘Biz, 1 yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? ‘Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak’ vesaire. Bırakın bu beton kafalılığı. Bu beton anlayışı!”

Dersiniz ki bu beyefendi müteahhit değil.

Babası müteahhit değil.

Dersiniz ki, bu beyefendinin tüm zenginliği betondan değil..

Dersiniz ki, beton evde değil, yeşiller içinde, yağmur altında yaşıyor.

Karın altında, hiçbir korunak edinmeden ömrünü sürüyor..

Beton, insanın bir gerçeği..

Daha sağlamı var ise, onu söyleyin..

Yok ise..

Hele hele, betonun eksikliğinden, çalınmasından, yetersizliğinden dolayı binlerle ifade edilen ölümlerin yaşandığı bir dönemde, kulaklara hoş geliyor diyerek, “Bırakın bu beton kafalılığı” da ne demek?

Ne yapılacak?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

{relation id:1733982 slug:'depremde-agir-yara-almisti-o-sehir-tasinacak'}

{relation id:1733981 slug:'7-kisilik-suriyeli-depremzede-aile-yanarak-oldu'}

{relation id:1733980 slug:'masterchef-mehmet-yalcinkayadan-deprem-bolgesinde-aci-itiraf-maalesef-bos'}