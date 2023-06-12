Bir zamanların yıldızıydı bu tarifi bitirene kadar yiyeceksiniz! Acilen tarif arayanlar, bunu yapın

Tadına doyum yok! 1 kaşık kıyma ile tüm aileyi doyuran tarif...

Bir kaşık kıyma ile bir tencere çorba çıkartan tarifi paylaşıyoruz. Bu çorbayı içen tadına doyamıyor, tekrar istiyor...

Küçükten büyüğe herkesin bayılarak içeceği bir tarifimiz var.

1 kaşık kıymanız varsa yeterli...

1 kaşık dolusu kıymayla 1 tencere çorba yapılır mı demeyin, çok da güzel yapılıyor.

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Oldukça bereketli olan bu tarif ile damaklarınız şenlenecek.

Evinizde az miktarda kıyma varsa ve nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsanız bu çorbayı mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler:

1 kaşık kıyma

1 yemek kaşığı tepeleme un

Yarım su bardağı pirinç

1 su bardağı süt

1 havuç

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım fincan sıvı yağ veya tereyağı

Yapılışı:

Kıymanızı yağ ile iyice kavurun.

Ardından küçük küpler şeklinde doğranan havuçları da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Üzerine unu ekleyip kavurun. Unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Ilık su ile ılık sütü karıştırıp unlu kıymalı karışımın üzerine ekleyin. Eklerken sürekli karıştırın.

Ardından yıkanıp süzülmüş pirinci de çorbanıza ekleyin.

Son olarak tuzu da ekleyin ve 10-15 dakika kadar daha kaynatın.

Çorbanız kaynarken bir sos tavasına tereyağı veya sıvı yağı ekleyip kızdırın.

Üzerine toz kırmızı biber ekleyip kavurun. Çorba ile buluşturun.

Afiyet olsun!