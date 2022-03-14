Bir zamanların vazgeçilmeziydi, şimdi büyük sorun oldu!

Fenerbahçe'de eski teknik direktörler Ersun Yanal ve Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklarla formasını kaptıran Luiz Gustavo'nun sarı lacivertlilerden ayrılmaya niyeti yok. Luiz Gustavo takımda kalmak istiyor.

Fenerbahçe'de yüksek maaşı sebebiyle yönetimin elden çıkartmak istediği Luiz Gustavo'nun ayrılmaya niyeti yok. Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde 11'in değişilmezi olan Luiz Gustavo, artık 11'e girmekte zorlanıyor.

LUİZ GUSTAVO AYRILMAK İSTEMİYOR

Yağız Sabuncu'nun haberine göre; Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istemediğini bildirdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta sahayla devam etmeyi düşünmüyor.

LYON'DAN GELEN TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Luiz Gustavo'ya, geçen yaz Fransa'nın Lyon takımından 7 milyon euroluk teklif gelmiş ancak yönetim bu teklifi reddetmişti.

Gustavo bu sezon 14'ü Süper Lig olmak üzere 20 maça çıkarken, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Brezilyalı orta sahanın performansı ise oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle taraftarlardan geçer not alamamıştı.