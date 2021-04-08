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Medya “Bir Zamanlar Kıbrıs” Bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor
Medya

“Bir Zamanlar Kıbrıs” Bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 09:47:00 -

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin büyük merakla beklenen ikinci bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT1’de ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümünde;Makaryos Lefkoşa’nın düşürülmesi için emir verecek.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci bölümünde neler olacak:

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümleeksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, Makaryos son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ikincibölümüyle, bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.

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