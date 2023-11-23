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Spor Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!
Spor

Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 20:34:00 -
Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!

İspanya'nın Barselona kentinde eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'tan bu yana cezaevinde tutulan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep etti.

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


9 yıl hapis istemi!
Alves olayında alınan ifadeler ve bilirkişi raporundan sonra soruşturmayı tamamlayarak yeterli delil toplandığı için davayı açan Barselona Mahkemesi savcılığı, Brezilyalı futbolcu hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis ve 150 bin avro tazminat istedi.

Savcılık ayrıca Alves'in cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve söz konusu kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınmasını talep etti.

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