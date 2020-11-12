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Gündem Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?
Gündem

Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Türkiye tarihinin en garip Kemalist törenlerinden birini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:44:00 - 2020-11-12 17:47:10
Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, tarihten önemli kesitleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Fatih Uğurlu, yeniakit.com.tr Youtube kanalındaki 'Bütün dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?' başlıklı videoda çok çarpıcı bilgiler verdi.

Uğurlu, BBC gibi dünyaca ünlü medya kuruluşlarına konu olan ve daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kaldırılan bir Türk törenini aktardı. 

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Yorumlar

yavuz

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turgut

hani haber nerde
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