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Medya Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber! Çekimler durduruldu
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber! Çekimler durduruldu

ATV'de üçüncü sezonu ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:25:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'dan kötü haber! Çekimler durduruldu

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde panik anları yaşandı. 

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı ve Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayımlandığı ilk günden itibaren ATV'nin sevilen yapımlarından biri oldu. Son zamanlarda oyuncu değişikliğiyle çokça adından söz ettiren dizinin setinden ise üzen bir haber geldi.

Son zamanlarda Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sırayla dizi setlerini vurmaya başladı. Birçok oyuncu ve set çalışanın işleri gereği aynı ortamda bulunmasıyla birçok ünlü isim koronavirüse yakalanmaya başladı.

Bir kötü haber de Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı'dan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor.

 

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