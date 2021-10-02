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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık

ATV’de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’da geçtiğimiz haftalar diziden ayrılacağı iddia edilen bir isimle ilgili kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:42:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık

Bu sene dördüncü sezonu ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılıklar bitmiyor.

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hande Soral gibi isimlerin ayrıldığı dizide Murat Ünalmış ile ilgili belirsizlik devam ederken Kerem Alışık’tan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda projeden ayrıldığı öne sürülen Kerem Alışık’ın ayrılığı resmiyet kazandı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan 107. Bölüm Fragmanı’nda bir ölüm gerçekleşiyor. Ölüm haberi ise Fekeli karakterini oynayan Kerem Alışık’tan geldi.

Fragmanda Fekeli karakterinin cenazesinin kaldırıldığı görülüyor. Öte yandan fenomen yapımda Demir karakteri ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Oyuncunun diziden ayrıldığı iddia edilmişti fakat senaryo gereği halen isminin geçmesi ‘Dönecek mi’ şeklinde soruların sorulmasına neden oluyor.

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