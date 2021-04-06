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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman sürprizi! Yeni bölümde...
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman sürprizi! Yeni bölümde...

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak ve izleyenler bir sürprizi yaşayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:32:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman sürprizi! Yeni bölümde...

ATV’de 3. Sezonu ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde büyük sürprizler yaşanacak.

Dizinin son bölümünde Fikret ile Demir yüzleşti

Bu yüzleşmeden ölüm çıkmazken Fikret tam Çukurova’ya veda edecekken ilçenin her yerine asılmış bir kağıda denk geldi.

Bu durum sonrası Fikret gitmekten vazgeçti ve Ümit ile birlikte Demir’e zarar vermeyi sürdürüecek.

Son bölümde yaşananlar böyleyken yeni bölümde Hünkar Yaman sürprizi var.

Dizinin sevilen karakrterlerinden biri olan Hünkar Yaman yani Vahide Perçin senaryo gereği Behiçe tarafından öldürülüp diziden ayrılmıştı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Hünkar Yaman karakterini oynayan Vahide Perçin bir şiir seslendiriyor. Yeni bölümde Hünkar Yaman’dan esintiler göreceğiz.

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