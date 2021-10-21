ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 21 Ekim Perşembe akşamı 109.bölümüyle ekranlara geldi. Züleyha Yaman’ın görüştüğü Hülya Gümüşoğlu’nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Çukurova’da Hülya kim?

Bir Zamanlar Çukurova Hülya kim? Çukurova Hülya kim oynuyor?

Yamanlar Holding hisselerini Mehmet Kara ismiyle satın alan asıl adı Hakan Gümüşoğlu olan kişi Demir Yaman’ın eski bir arkadaşı. Demir Yaman ile bir süre ortaklık yapan Hakan Gümüşoğlu ardından yollarını ayırmış. Ancak yıllar sonra Hakan Gümüşoğlu’nun kardeşi Demir Yaman ve çiftliği hedef aldı. Bu olaydan bir süre sonra Ali Rahmet Fekeli trafik kazasında Hakan Gümüşoğlu’nun kardeşi Erkan Gümüşoğlu’nu öldürüyor.

Hakan Gümüşoğlu; Mehmet Kara ismiyle Çukurova’da tanınmaya başlıyor. Demir Yaman’ın yokluğunu öğrenen iki kadın ise Züleyha Yaman’a ‘Hülya Gümüşoğlu’ndan’ söz ediyor. Bu gelişmeyle pek çok kişi “Hülya Gümüşoğlu kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hülya Gümüşoğlu ağabeyi Hakan’ın arkadaşı Demir Yaman ile 17-18 yaşlarındayken tanışmış. Demir ile Hülya bir süre arkadaşlık yaşamış. Ardından Demir Yaman ilk eşiyle evlenmek için Hülya’dan ayrılmış. Hülya ise 4.kattan atlayarak intihar etmiş. Olay sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Hülya konuşamamakta.