Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın diziden ayrılacağı söylendi.
Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Seyircilerin ilgisini oldukça çekti.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tims&B'nin ATV için çektiği reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sezon sonuna doğru bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova projeye veda edecek.