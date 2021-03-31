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Medya Bir Zamanlar Çukurova dizisi sona geliyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisi sona geliyor

ATV ekranlarında izleyicilerle perşembe akşamları buluşmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Nazan Kesal, Hande Soral, Furkan Palalı ve Hülya Darcan gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin hikayesi de cezbederken dizi sezon finaline doğru yol alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:58:00 -
Bir Zamanlar Çukurova dizisi sona geliyor

Dizinin 100.bölüm itibari ile sezon finali yapması bekleniyor. Sezon finaline de 11 bölüm kaldı. Bu sezonun sonuna adım adım yaklaşıldı. Bir Zamanlar Çukurova hayranları gelecek sezon da dizilerini yine ekranda bulacak. atv, böyle güçlü bir yapımın gelecek sezon da iyi reytingler alabileceğini biliyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 90. yeni bölümü 1 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak. Hayranlar merak ve heyecanla bekliyor. Özellikle de Demir ile Fikret arasında yaşanacaklar ilgiyi yükseltiyor… Aslında ikisinin de babası aynı, yani Adnan Yaman… Demir yıllar sonra bir kardeşinin olduğunu öğreniyor…

Fikret, “Bir tek şey istiyorum senden. Sadece babanın haysiyetsiz bir adam olduğunu kabul edeceksin” diyor… Fikret’in içinde büyük bir kin ve nefret var.

Demir ve Fikret kavgası nasıl neticelenecek, bu öfke nasıl sonuçlanacak? Ayrıca Ali Rahmet Fekeli de muhtemelen kalp krizi geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kerem Alışık’ın canlandırdığı karakterin akıbeti de bu bölümde ortaya çıkacak.

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