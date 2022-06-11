Bir yılda 8 bin çocuk tarla yerine okula gitti

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, yaptığı açıklamada, dünyada 160 milyon çocuk işçi olduğunu, bunun dünyadaki her 10 çocuktan 1’inin evine para götürmek için çalıştığı anlamına geldiğini söyledi.

Bu çocukların yarısının ağır ve tehlikeli işlerde çalıştığını ifade eden Özcan, “Yaptığımız araştırmalara göre çocuk işçiliğinde son 20 yıldır önemli azalma vardı. Ama bu azalmanın artık durduğunu görüyoruz” diye konuştu. Çocuk işçiliğinin aslında ailenin yoksulluğundan kaynaklanan bir durum olduğuna işaret eden Özcan, dolayısıyla çocuk işçiliğinin önlenmesi için herkesin evrensel sosyal korumaya alınması gerektiğini belirtti.