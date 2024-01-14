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Kobi Bir yılda 75 ton baklava ihraç edildi
Kobi

Bir yılda 75 ton baklava ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 15:11:00 -
Bir yılda 75 ton baklava ihraç edildi

Gaziantep'te faaliyet gösteren Hamido Baklavaları, 2023 yılında dünyanın birçok ülkesine 75 tonluk baklava ihracatı yaparak kentte en çok baklava ihracatı yapan firma oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerinin açıklanan verilerine göre, Gaziantep’in ünlü baklava şirketi Hamido Baklavaları, 2023 yılını rekor ihracat ile tamamladı. Baklava firması, 2023 yılı içerisinde başta ABD ve İngiltere olmak üzere 15 farklı ülkeye 75 tonluk baklava ihracatı yaptı. İşletme sahibi Behzat Bozkurt, “2023 yılı ihracat hedefimize ulaşmış olduk. Gelecek hedefimiz Gaziantep baklavasını dünya çapında daha fazla insanlarla buluşturmak var” dedi. 

“Büyük bir başarıya imza attık”

Stratejik planlamalar ve sektöre yönelik yatırımların ihracat rekoru kırılmasında etkili olduğunu belirten Behzat Bozkurt, “Firmamız Gaziantep’te 2023 yılında baklava ihracatında 1. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı Gaziantep’in eşsiz lezzetinin uluslararası alanda ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Baklava üretiminde lider konumumuz, kaliteli ham maddeler ve geleneksel üretim tekniklerine bağlılığımızla sağlanıyor. Yerel lezzetimizin dünya çapında beğeni toplamasının ardında ise geleneksel tarifleri üretim teknolojileriyle birleştirmemiz ve kalite standartlarına olan bağlılığımız yatıyor. Ayrıca uluslararası pazarlara açılmak için yapılan stratejik planlamalar ve sektöre yönelik yatırımlarda bu başarıda etkili oldu” dedi.

“75 ton baklava imal ederek ihracat yaptık”

2023 yılını rekor ihracatla tamamladıklarını belirten Bozkurt, 2024 yılı hedeflerinden de bahsederek, “2023 yılı içerisinde başta Avrupa ülkeleri, İngiltere ve ABD olmak üzere dünyada 15 farklı ülkeye baklava ihracatı yaptık. 2023 yılında ayrıca 75 ton baklava ile ihracat hedefine ulaşmış olduk. 2024 yılı hedeflerimiz arasında Gaziantep baklavasını dünya çapında daha fazla insanla buluşturmak ve markamızı küresel ölçekte güçlendirmek bulunuyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve lezzet dolu bir geleceğe olan inancımızı bir kez daha pekiştiriyoruz” diye konuştu.

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