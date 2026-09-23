Bir yaşam nöbeti: Kevser Eğitim Vakfı’ndan Gazze’ye “Sen de Umut Ol” çağrısı

Gazze’de aylardır dünyanın gözü önünde cereyan eden o ağır trajedi, sadece binaları değil, uluslararası vicdanı da enkaz altında bıraktı. Ancak bu karanlık ve umutsuz tablonun içinde, her şeye rağmen yaşamı savunan, mesafeleri aşarak o yıkıntıların arasına doğrudan kardeşlik köprüleri kuran sivil inisiyatifler var.

Bölgeye Hayati Yardım

Uzun yıllardır eğitimden insani yardıma kadar pek çok alanda sessiz ama derin izler bırakan Kevser Eğitim Vakfı, bugünlerde sahadaki en aktif yardım kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor. Vakıf, başlattığı kapsamlı seferberlikle, bölgedeki can yakıcı açlık ve susuzluk krizine bizzat sahada, ilk elden müdahale ediyor.

Açlığa Karşı Bir Lokma

Bu yoğun faaliyetlerin başında, en temel insani hak olan suya ve gıdaya erişim geliyor. Altyapının tamamen çöktüğü, su kaynaklarının kasıtlı olarak kurutulduğu o mahşer yerinde Kevser Eğitim Vakfı ekipleri, tonajlı tankerlerle çadır kentlere ve harabeye dönmüş mahallelere temiz içme suyu taşıyor. Bu sadece sıradan bir su dağıtımı değil; susuzlukla terbiye edilmek istenen bir halkın direncine omuz vermektir. Eş zamanlı olarak, yakıtın ve gıdanın neredeyse tükendiği en riskli bölgelerde dahi kurulan seyyar mutfaklar sayesinde, her ay on binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Tencereler, abluka ve bombaların gölgesinde kaynıyor; uzatılan her bir kap yemek, aslında “buradayız, sizi unutmadık” demenin en somut, en samimi ifadesine dönüşüyor.

Vicdan İçin Sahada

Vakfın duruşu sadece gıda kolileriyle veya su tankerleriyle de sınırlı kalmıyor. Kevser Eğitim Vakfı, meselenin sivil itaatsizlik ve küresel vicdanı harekete geçirme boyutunda da inisiyatif almaktan çekinmeyen, kurumsal iradesi yüksek bir yapı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz süreçte hem Sumud Filosuna hem de Uluslararası Filistin Kara Konvoyu’na dâhil olan vakıf gönüllüleri, Türkiye-Irak sınırındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda günlerce süren o onurlu bekleyişin de ana aktörlerindendi.

Bir Damla Su, Bir Sıcak Aş

Sınırların ve diplomatik bürokrasinin tıkandığı noktada, sivil vicdanın sesini yükseltmek için sergilenen bu kararlı nöbet, vakfın meseleye ne kadar bütüncül yaklaştığının en net göstergesi. Onlar için insani yardım; sadece bir paketi muhatabına teslim etmek değil, o paketin ulaşmasını engelleyen zulüm duvarlarına karşı sivil bir barikat kurabilmek anlamına da geliyor. Tüm bu devasa lojistik operasyonun ve dik duruşun arkasındaki yegâne itici güç ise elbette manevi bir iştiyak ve yardımseverlerin o bitmek bilmeyen cömertliği saklı. Kevser Eğitim Vakfı yürüttüğü bu titiz çalışmalarla hem bir kurum olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor hem de hepimize samimi bir davette bulunuyor. Emanet edilen her bir bağışın doğrudan o yıkıntıların ortasındaki çocuğa ulaştığını bilmenin iç huzuruyla, bu iyilik hareketinin bir parçası olmak mümkün. O harabelerin arasında yeşermeye çalışan hayata bir damla su, bir sıcak aş olmak isteyen herkes, vakfın resmî bağış kanalı kevseregitimvakfi.org üzerinden bu umut kervanına katılabiliyor. Çünkü Gazze bizden sadece maddi yardımlarımızı değil, insanlık onuruna sahip çıkmamızı da bekliyor.