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Gündem Bir yanda Facebookçular, bir yanda milli iradeciler!
Gündem

Bir yanda Facebookçular, bir yanda milli iradeciler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bir yanda Facebookçular, bir yanda milli iradeciler!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-10-18 10:59:00 -
Bir yanda Facebookçular, bir yanda milli iradeciler!

Yalan haberin önüne geçecek olan Dezenformasyon Yasası'nı eleştirip fesat çıkarmaya çalışan odakları savunan muhaliflere tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Dandik isimlerle hesap açılıp, ülkenin altını üstüne çevirmek isteyenlerin avukatlığını yaptılar.." dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

TBMM torba kanunu kabul etti.

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke yönetilecek” diyenler, suspus oldular..

Hatta, itibarı sıfırlanacak dedikleri TBMM’nin çoğunluğunun kabul edeceği kanun değişikliğini engellemek için, yani milli iradeyi engellemek için, her türlü şovu yaptılar..

Çekiçle kürsüye çıktılar..

Telefon kırdılar. Kürsüye zarar verdiler..

Her şeyden önce, TBMM’ye zarar verdiler..

Facebook’un avukatlığını yaptılar..

Facebook, instagram, youtube, twitter’in avukatlığını yaptılar.

Dandik isimlerle hesap açılıp, ülkenin altını üstüne çevirmek isteyenlerin avukatlığını yaptılar..

Yalan haber diye özetleyebileceğimiz kanun değişikliğine itiraz edenlere bakın..

“Sansür” diyorlar..

“Artık kimse konuşamaz, yazamaz” diyorlar..

“ENAG, enflasyon rakamı bile açıklayamayacak” diyorlar..

Şunu bile demiyorum:

“ENAG yalan rakam açıklayacak ise, siz de ona alkış mı tutacaksınız?”

Bunu bile demiyorum..

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Yorumlar

Zeynel

Bu facecileri ne ayaksınız öyle küfür hakaret edlinice hoşunuza mı gidiyor nasıl bi mideniz var
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