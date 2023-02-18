Bir üst düzey Rus yetkili daha ölü bulundu!
Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yöneticisi 58 yaşındaki Marina Yankina evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın ana karasına yönelik başlattığı saldırılarına devam ederken, Rus yetkililerin şüpheli ölüm haberleri dikkat çekiyor. Peş peşe gelen ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi.
ÜST DÜZEY RUS YETKİLİ ÖLÜ BULUNDU
Rusya'nın Batı Askeri Cephesi Finans Müdürü 58 yaşındaki Marina Yankina ölü bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde kilit rol oynayan Yankina, 16. kattaki evinin balkonundan düşerek ölü bulundu. Savaşın alım-satım işleriyle ilgilenen Yankina'nın cesedi 15 Şubat'ta binanın önündeki kaldırımda bulundu.
MARİNA YANKİNA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Yankina'nın intihar ettiği öne sürülse de evinin balkonunda bulunan belgeler kafa karıştırdı. Polis ekipleri söz konusu olayın ardından soruşturma başlattı.
Savaşın başından bu yana üst düzey Rus yetkililerin şüpheli ölümleri üzerinde duran araştırmacıların genellikle intiharla karşılaştıklarını belirtiyor.