  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB'den duygulandıran depremzede paylaşımı

Depremde milim zarar görmedi! Ayakta kalan binayı görenler şaşkına dönüyor.

Altın almak isteyenlere tarih verdi! Altının seyri diyerek duyurdu... Altın için tahmini, o rakamı...

Hatay'da 296. saatte üç kişi enkaz altından çıkarıldı! Umutlar tükenmedi

Perinçek yıkıntıların altından gelen sesin ne olduğunu açıkladı!

Celal Şengör, İstanbul'da adresleri verdi! "Fay hattına en yakın yerler"

Bunların yaptığını İsrail bile yapamaz! Ümit Özdağ ve çetesi için çağrı

Türkiye'ye karşı sinsi adım! İşgal hazırlıkları mı? 2 Avrupa ülkesi Yunanistan'a dünyanın en büyük savaş gemilerini yolladı

Liseliler depremzedelere eksi 15 derece soğukta sıcak tutan battaniye, yastık, atkı, bere üretiyor! Halka gidecek

Merkez Bankası ile İngiliz dev banka dolar tahminini açıkladı! Üstüne basa basa uyardılar...
Dünya Bir üst düzey Rus yetkili daha ölü bulundu!
Dünya

Bir üst düzey Rus yetkili daha ölü bulundu!

Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yöneticisi 58 yaşındaki Marina Yankina evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 15:46:00 -
Bir üst düzey Rus yetkili daha ölü bulundu!

Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın ana karasına yönelik başlattığı saldırılarına devam ederken, Rus yetkililerin şüpheli ölüm haberleri dikkat çekiyor. Peş peşe gelen ölüm haberlerine bir yenisi daha eklendi.

ÜST DÜZEY RUS YETKİLİ ÖLÜ BULUNDU

Rusya'nın Batı Askeri Cephesi Finans Müdürü 58 yaşındaki Marina Yankina ölü bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde kilit rol oynayan Yankina, 16. kattaki evinin balkonundan düşerek ölü bulundu. Savaşın alım-satım işleriyle ilgilenen Yankina'nın cesedi 15 Şubat'ta binanın önündeki kaldırımda bulundu.

MARİNA YANKİNA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Yankina'nın intihar ettiği öne sürülse de evinin balkonunda bulunan belgeler kafa karıştırdı. Polis ekipleri söz konusu olayın ardından soruşturma başlattı.

Savaşın başından bu yana üst düzey Rus yetkililerin şüpheli ölümleri üzerinde duran araştırmacıların genellikle intiharla karşılaştıklarını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23