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Dünya Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü
Dünya

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü

Almanya'nın Essen kentinde bir hastanede görev yapan başhekim, yoğun bakımda tedavi gören 2 koronavirüs hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı. Doktor savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:34:00 -
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü

Almanya'da Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan bir başhekim tutuklandı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören 47 ve 50 yaşlarındaki iki Covid-19 hastası, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti.

Ölüm vakalarından sadece biri hakkında itirafta bulundu

Zanlı başhekimin ifadesinde ölüm vakalarından sadece biri hakkında konuştuğu ve itirafta bulunduğu belirtildi. Nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan doktorun ifadesinde, büyük acılar çeken hastasının acılarına son vermek istediğini ifade ettiği bildirildi.

"Ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdi"

Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise, tutuklanan başhekimin geçen şubat ayında göreve başladığı aktarılarak, "Hekimin iki vakada, ölmek üzere olan hastalarına, ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

Klinik yönetiminin, ölüm vakalarından kuşkulanarak derhal Savcılığa ihbarda bulunduğu belirtiliyor.

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