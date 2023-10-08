  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bir ülke daha İsrail ile savaşa girdi!
Dünya

Bir ülke daha İsrail ile savaşa girdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 12:15:00 -
Bir ülke daha İsrail ile savaşa girdi!

Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.

Kargadan inanılmaz hamle! İsrail bayrağını bakın ne yaptı
Kargadan inanılmaz hamle! İsrail bayrağını bakın ne yaptı

Sosyal Medya

Kargadan inanılmaz hamle! İsrail bayrağını bakın ne yaptı

Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü
Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü

Medya

Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı
İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

Sosyal Medya

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku
Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku

Ekonomi

Dibi boyladı! Siyonist İsrail’e borsa şoku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23